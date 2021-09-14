Испанская «Барселона» потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В первом тайме в составе «Баварии» мяч забил Томас Мюллер, ему ассистировал в атаке Лерой Сане. Во втором тайме «Бавария» укрепила своё преимущество: на 56-й и 85-й минутах встречи отличился польский нападающий Роберт Левандовски.

«Барселона» нанесла по воротам «Баварии» всего 5 ударов, из них ни одного в створ ворот.

Также в этой группе играют такие команды, как киевское «Динамо» и лиссабонская «Бенфика». В следующем туре «Барселоне» предстоит выезд на встречу с «Бенфикой», а «Бавария» дома примет киевское «Динамо».