Туринский «Ювентус» разгромил на выезде шведский «Мальмё» на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Сведбанк» в Мальмё и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Еще в первом тайме «Ювентус» сумел установить окончательный счёт. На 23-й минуте отличился Алекс Сандро, результативной передачей в этой атаке отметился Родриго Бетанкур.

На 45-й минуте сумел реализовать пенальти Пауло Дибала, а спустя минуту уже с игры отличился Альваро Мората. Во втором тайме команды обошлись уже без забитых мячей.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на домашнем стадион примет лондонский «Челси», а «Мальме» предстоит выезд в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».