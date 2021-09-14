Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» на старте нового группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Аталанты» на 6-й минуте отличился Ремо Фройлер с паса Дувана Сапаты. Затем «Вильярреал» сумел отыграться и выйти вперед: на 39-й минуте отличился Ману Тригерос, а на 73-й — Арно Груневельд с передачи Жерара Морено.

«Аталанте» удалось спасти игру на 83-й минуте: отличился Робин Госенс с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин вышел на замену на 79-й минуте и уже через четыре минуты сумел поучаствовать в голевой атаке.

В следующем туре «Аталанта» дома сыграет с «Янг Бойз», а «Вильярреал» поедет в гости к «Манчестер Юнайтед».