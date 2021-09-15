Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист признался, что матч получился очень тяжелым. Лондонцы больше контролировали игру и имели пару стопроцентных моментов, один их которых реализовали. В концовке встречи отличную возможность забить имел Артем Дзюба, но, к сожалению, не воспользовался ей.

«Какой был план на игру? Хорошо сыграть в обороне и по возможности создавать моменты у чужих ворот. В целом в первом тайме хорошо, думаю, действовали. Нам нужно избавляться от простых ошибок. Моментами торопимся, теряем, и приходится потом долго отнимать мяч», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч состоялся вчера, 14 сентября, в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Стэмфорд Бридж», хозяева одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого гола стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку, отличившийся на 69-й минуте.

