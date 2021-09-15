Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо назвал причину поражения от Польши в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Семь ошибок на подаче. Это много. Тяжело играть, когда так много ошибаемся на подачах и на приемах», — сказал Саммельвуо в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 14 сентября, российская команда проиграла сборной Польши в трех партиях со счетом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25). Игра проходила на «Эрго Арене» в Гданьске (Польша) в присутствии зрителей.

Таким образом, польская команда вышла в полуфинал турнира, не потерпев пока ни одного поражения. Поляки выиграли все матчи на групповом этапе, затем уверенно преодолели стадию 1/8 финала и четвертьфинал. В следующем матче они сыграют либо с Чехией, либо со Словенией.