Мужская сборная России по мини-футболу сыграет с Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Матч будет проходить в Вильнюсе (Латвия) на «Авиа Солюшенс Груп Арене» сегодня, 15 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Обслуживать встречу будет арбитр Кристиан Эспиндола из Чили.

Российская команда, возглавляемая Сергеем Скоровичем, начала турнир с разгромной победы над Египтом — 9:0. Сборная Узбекистана в первом матче потерпела поражение от Гватемалы — 4:5.

Команды выступают в группе В, в 1/8 финала гарантированно выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Ещё четыре места в плей-офф займут команды, ставшие лучшими среди третьих.