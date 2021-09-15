Матч с «Челси» задолго до стартового свистка окрестили похоронами для «Зенита». Эксперты один за другим выказывали уверенность в том, что сине-бело-голубые покинут «Стэмфорд Бридж» с крупным поражением и уже привычным отсутствием перспектив в Лиге чемпионов.

Кадровые потери, с которыми столкнулся «Зенит», только усиливали пессимистичный настрой. В Лондон не прибыли сразу три ключевых футболиста, и если к игре без Магомеда Оздоева команда уже адаптировалась, то терять сразу двух основных защитников — Вячеслава Караваева и Деяна Ловрена — ей еще не приходилось. Да и те игроки, которые остались в обойме, не могли похвастаться свежестью — Далер Кузяев и Александр Ерохин выступали за сборную, Малком и Клаудиньо совершили бесполезный, но нервный вояж в Бразилию, а Вильмар Барриос смог попасть в Лондон только в день игры. Даже если бы «Зенит» пропустил пять, оправдаться за неудачу было бы легко.

Но «Зенит» пропустил один. На 69-й минуте. Да, команда Семака не смогла добыть в Англии драгоценное очко, но привезла в Питер кое-что не менее важное — доказательство того, что нынешний «Зенит» не обречен. Серьезно, разве кто-то рассчитывал, что российская команда, обычно с треском проваливавшаяся в Лиге чемпионов, выстоит 70 минут против её действующего победителя, обладателя Суперкубка УЕФА и одного из лидеров АПЛ, который к тому же вернул в состав мощнейшего форварда Ромелу Лукаку? В итоге бельгиец и стал автором победного гола, но к тому времени Тухель уже не раз схватился за голову и, наверное, сорвал голос, подсказывая своим игрокам, что делать.

В том, что «Зенит» не стал мальчиком для битья, во многом заслуга главного тренера Сергея Семака: он грамотно воспользовался тем ресурсом, который имел, и нашел каждому из игроков оптимальную в данных условиях позицию. Отсутствие Караваева и Ловрена обещало пожар в обороне, поэтому тренер подтянул Барриоса на помощь Чистякову и Ракицкому, а место справа закрыл универсальным Суторминым. Ставка на трех центральных защитников сыграла: «Зенит» хоть и оборонялся большую часть времени, но отнюдь не казался загнанным в угол. К 40-й минуте у «Челси» не было еще ни одного удара в створ ворот — не лучшая статистика для суперфаворита.

Было понятно, что такое положение совершенно не устраивает хозяев: во втором тайме Тухель сделал замену, убрал Хакима Зиеша и выпустил Кая Хаверца — того самого, который принес лондонцам победу над «Сити» в майском финале. История 22-летнего хавбека удивительна: купленный за 80 миллионов, немец вообще не забивал в Лиге чемпионов и открыл счет голам только в финале. Кай играл против трёх российских клубов, но не смог забить ни одному из них, в том числе и «Зениту». С его выходом на поле «Челси» немного ускорился в атаке, но гол соорудили Аспиликуэта и Лукаку. Точный навес защитника в штрафную привел мяч прямо на голову бельгийцу, и тот спокойно завершил эпизод, оставив нового питерского голкипера Станислава Крицюка не у дел. Винить вратаря бессмысленно — Лукаку бил в упор и просто не оставил ему шансов.

Пожалуй, единственный прокол Семака заключается в том, что он слишком долго тянул с заменами и решился на них лишь тогда, когда настала пора отыгрываться. Малком вписался в игру несколько хуже остальных, и дать шанс Дзюбе или Ерохину можно было и раньше. Тренер сделал замены на 75-й минуте, и уже к 80-й Дзюба едва не спас команду от поражения.

Форвард имел реальный шанс реабилитироваться за провальный старт сезона. Дела у Артема в этом году идут не очень: из-за неубедительной игры в РПЛ он потерял место не только в основном составе, но и в сборной России. Но вчерашний матч показал, что Дзюба по-прежнему хочет забивать. В одной из контратак Азмун сделал прострел на Артема, но тому немного не хватило скорости, чтобы добежать до мяча. Бить пришлось в падении, но мяч пролетел мимо угла ворот, а форвард едва не травмировал вратаря Менди, попав ногой ему в грудь. Возможно, получи Дзюба чуть больше времени, он смог бы распечатать ворота лондонцев, но 15 минут оказалось недостаточно при игре от обороны с крайне редкими контратаками.

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Мальмё» и небезосновательно будет считаться фаворитом. Шведы пропустили три гола от «Ювентуса», который на сегодняшний день не превосходит «Челси» в силе и мастерстве игроков. Впрочем, соперники «Зенита» сами решат, на чьей стороне преимущество — их ждет очная встреча во втором туре.