Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу ужасной ошибки полузащитника Джесси Лингарда. Она привела к поражению «Красных дьяволов» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (1:2). Подопечные Сульшера пропустили решающий гол на 95-й минуте. Джесси сделал опрометчивый пас назад, мяч перехватил Теозон-Жордан Сибачо и реализовал выход один на один.

«Такое в игре случается. Это футбол. Бывают взлеты и падения», – прокомментировал ситуацию Сульшер.

Главный тренер «Красных дьяволов» поддержал Джесси Лингарда: «Он справится с этим. Мы все с этим справимся».

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» встретится дома с «Вильярреалом». Матч состоится 29 сентября.