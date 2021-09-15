Национальная баскетбольная ассоциация не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от коронавируса в сезоне 2021/2022.

Прошлый сезон НБА прошел в сокращенном формате. Количество матчей регулярного чемпионата уменьшили с 82 до 72. Изменения были и в формате плей-офф. Сезон 2021/2022 в НБА стартует 19 октября.

Есть информация, что около 85% игроков ассоциации уже прошли вакцинацию. При этом НБА сообщила командам, что правила местных органов власти будут соблюдаться. Законы Нью-Йорка и Сан-Франциско гласят, что любые невакцинированные игроки не допускаются до домашних игр.

Итоговые коронавирусные протоколы НБА на сезон 2021/2022 еще обсуждаются с профсоюзом игроков, но уже сейчас известно, что невакцинированные игроки могут столкнуться с более строгими мерами. Их будут тестировать в игровые и тренировочные дни.