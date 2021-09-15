Комментатор Дмитрий Губерниев оценил старт сезона «Зенита» и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Команда из Санкт-Петербурга в 1-м туре группового раунда минимально уступила в гостях «Челси» (0:1), а «Барселона» на своем поле крупно проиграла «Баварии» со счетом 0:3. Каталонцы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперников.

«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» – поделился Губерниев в своем Telegram-канале «Реальный Губер».

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет шведский «Мальме», «Барселона» сыграет в гостях против «Бенфики». Матчи пройдут 29 сентября.