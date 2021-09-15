Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о ходе переговоров с нападающим Кириллом Капризовым. Он сообщает, что «Уайлд» сделали очень хорошее предложение россиянину, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента.

Герин призывает относиться к позиции хоккеиста с уважением. Он не считает, что происходит что-то нестандартное. На данный момент вопрос в переговорах стоит так: «Когда мы сможем заключить сделку?»

Генеральный менеджер «Миннесоты» считает, что команда сделала хорошее предложение российскому хоккеисту. Пока переговоры «идут вяло», но это не является поводом для беспокойства. Другие клубы сейчас испытывают похожие проблемы.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» в июле прошлого года. Соглашение было рассчитано на 2 года. В сезоне 2020/2021 хоккеист появился на поле в 62 матчах, набрав 54 очка и завоевав Трофей Колдера. Награда дается лучшему новичку сезона.