Депутат Государственной Думы Виталий Милонов дал комментарий по поводу решения шести легионеров «Зенита» встать на колено перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов против «Челси» в знак поддержки акции Black Lives Matter. Питерская команда проиграла со счетом 0:1.

В акции не стали участвовать российские футболисты и защитник украинского происхождения Ярослав Ракицкий.

«Преклонение колена со стороны легионеров «Зенита»? Ну так гнать их надо к едрене фене», – прокомментировал инцидент Виталий Милонов. Он назвал иностранцев гастарбайтерами и посоветовал выгнать их за нарушение контракта. В качестве замены депутат предложил парней из молодежного «Зенита».

Милонов связал поражение от «Челси» с участием в акции: «Почему команда проиграла? Потому что команда поклонилась дьяволу».

В прошедшей встрече «Челси» – «Зенит» единственный мяч забил форвард лондонцев Ромелу Лукаку.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов питерская команда примет шведский «Мальме». Встреча пройдет 29 сентября.