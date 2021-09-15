Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0, единственный гол забил Ромелу Лукаку.

Орлов обратил внимание на то, что «Зенит» допускал очень мало ошибок и не давал соперникам атаковать, несмотря на разницу в классе игроков.

«И я не понимаю тех, кто сейчас говорит, что «Челси» особо не упирался. Как это не напрягался?! Вы же видели, сколько пота пролил Лукаку», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Комментатор посетовал на то, что судья не заметил эпизод, в котором при подаче углового Лукаку грудью впихнул Станислава Крицюка в ворота.

«Это же очевидное нарушение! Футбольный хулиган какой-то. При этом, считаю, зенитовцы то его, по большому счету, сдержали. Да, бельгиец в итоге забил. Но там ему сложно было что-либо противопоставить. Все выполнил просто блестяще», — сказал Орлов.

Напомним, в следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Мальмё», а «Челси» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Турине.