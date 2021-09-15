Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко дал комментарий по поводу игры команды в матче 10-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:1.

«Зенит» мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали», – считает Радченко. По мнению экс-нападающего, матч мог закончится с ничейным счетом. «Челси» владел преимуществом всю игру, но не мог создать острые моменты.

Радченко считает, что «Зенит» должен был «выжимать большее» из матча. Дмитрий полагает, что ни один российский клуб не смог бы показать такую игру против лондонцев.

Бывший нападающий «Зенита» полагает, что команда вполне может соперничать с «Ювентусом»: «Вчера они показали, что могут играть».

29 сентября «Зенит» примет «Мальмё» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.