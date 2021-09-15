Нестор Гарсия официально стал новым главным тренером сборной Аргентины. Информация размещена на официальном сайте Федерации баскетбола страны.

Предыдущий главный тренер сборной Аргентины покинул национальную команду после поражения в 1/4 финала ОИ-2020 в Токио.

Гарсия уже работал со сборной Аргентины в качестве ассистента в 2011 году, а в 2012 – привёл команду к победе в чемпионате Южной Америки.

Гарсия уже поработал в 30 командах в 7 странах мира. Последней сборной в карьере аргентинцы была Доминиканская республика. На клубном уровне 56-летний специалист успел поработать с испанскими, аргентинскими, бразильскими, венесуэльскими, мексиканскими, уругвайскими и саудовскими клубами. Последний клуб – испанская «Фуэнлабрала».