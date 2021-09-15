На контрольных прокатах в Челябинске все обратили внимание на учеников Светланы Соколовской. Серебряный призер ЧМ-2019 Александр Самарин восстановился от травм и практически вышел на прежний уровень, Марк Кондратюк показал интересные прокаты. Он будет подтверждать третью квоту для сборной России на турнире Nebelhorn Trophy на следующей неделе.

Светлана Соколовская поделилась информацией о подготовке учеников к сезону. Во время трансляции крупным планом показали слезы тренера. Соколовская не смогла сдержаться после исполнения Самариным четверного лутца: «Мы прошли через такие испытания, что даже рассказать невозможно».

Подготовка к олимпийскому сезону идет по плану. Соколовская поддерживает решение руководства Федерации о выступлении в Оберстдорфе Марка Кондратюка. Самарин пока может не потянуть такой груз ответственности.

«Марк занимается фигурным катанием не для того чтобы выигрывать крупные соревнования, а потому что любит его», – считает Соколовская. Специалист довольна работой ученика.

На следующей неделе Кондратюк выступит в Обестдорфе, а Самарин поедет на первый этап Кубка России в Сызрань.