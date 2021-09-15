Московский «Локомотив» на своем поле примет «Марсель» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 16 сентября, на стадионе РЖД «Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Обслуживать встречу будет боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервным рефери назначен Милош Гигович.

В составе «Марселя» точно не сыграют три футболиста: полузащитники Амин Арит (повреждение голеностопного состава) и Маттео Гуэндузи (перелом плюсневой кости), а также нападающий Аркадиуш Милик (повреждение таза).

Напомним, команды попали в группу Е, где их соперниками станут «Лацио» и «Галатасарай». Их встреча также стартует сегодня в 19:45.