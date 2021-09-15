Новичок «Зенита» Коннер Фрэнкэмп не сыграет за команду из Санкт-Петербурга в предстоящем Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Зенит» подписал Фрэнкэмпа в июне этого года. Контракт с американским разыгрывающим рассчитан на 2 года.

Ранее появилась информация, что Грег Уиттингтон не сыграет в составе «Локомотив-Кубань». Он не успевает добраться до России.

Суперкубок Лиги ВТБ пройдет перед началом регулярного чемпионата-2021/2022 18-19 сентября. Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене». Встретятся ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».