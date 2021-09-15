В Москве в преддверии матча «Спартак» — «Легия» на старте группового этапа Лиги Европы появились огромные баннеры польской команды.

На афишах матча, размещенных на зданиях столицы, написано: «Moscow. We are back» (Москва, мы вернулись). Огромные полотна можно увидеть по обе стороны торгового центра «Хорошо!», а также на бизнес-центре «Варшавка Sky».

Фотографии баннеров показала пресс-служба команды. «Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – гласит сообщение «Легии» в «Твиттере».

Напомним, игра будет проходить сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступят Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным рефери назначен Милош Бошкович.