Петербургский СКА на выезде встретится с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Сочи на стадионе «Большой» сегодня, 16 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В прошлой встрече армейцы прервали двухматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Спартак» со счетом 2:0. До этого подопечные Валерия Брагина уступили нижегородскому «Торпедо» и екатеринбургскому «Автомобилисту».

«Сочи» потерпел поражение в четырех последних матчах кряду. Подопечные Евгения Ставровского уступили ЦСКА и «Торпедо» в основное время, а «Куньлуню» и «Ак Барсу» — в серии буллитов.

СКА и «Сочи» дважды встречались в августе в рамках предсезонных турниров, оба раза петербуржцы победили с разницей в три шайбы.