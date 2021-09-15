Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о травме, которую получил в бою с Дастином Порье в июле.

Конор сообщил, что пережил те события достаточно сложно: «В моей карьере были и взлеты и падения, но это, наверное, одна из самых безумных вещей, которая случалась со мной».

Восстановление, по словам бойца, шло не очень хорошо, но он смог пережить неприятную ситуацию благодаря семье и близким людям из команды. Конор не до конца вылечил ногу, впереди долгий путь.

Макгрегор не хочет опережать события, но чувствует, что все налаживается. Он уже может бить больной ногой.

«Думаете, сломанная нога или кость смогут остановить меня? Подумайте еще раз», – сказал Конор.

Конор Макгрегор получил тяжелый перелом голени в бою с Порье. Ирландец покинул клетку на носилках.