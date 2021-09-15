Российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила четверной лутц на тренировке перед юниорским этапом Гран-при в Красноярске.

Видео с тренировки было опубликовано в «Инстаграме» группы тренера Сергея Давыдова.

Видео: инстаграм группы Давыдова pic.twitter.com/IMcCC98Kht — Великий Твитсби (@greattvetor) September 15, 2021

Напомним, этап гран-при в Красноярске стартует в четверг, 16 сентября. В первый день соревнований выступят юноши, танцевальные дуэты и спортивные пары, а девушки вступят в борьбу в пятницу.

Помимо Самоделкиной, российскую команду будут представлять Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Елизавета Куликова и Анастасия Зинина. В мужском одиночном катании выступят Андрей Анисимов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин и Федор Зонов.