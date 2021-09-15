Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё, Стурла Хольм Лагрейд и Ветле Шостад Кристиансен примут участие на летнем чемпионате Норвегии по биатлону.
В женской части турнира на старт заявлены Тириль Экхофф, Ингрид Ланмарк Тандревольд и Марте Ульсбю-Ройселанн. Полные списки участников будут опубликованы позже.
18 сентября в рамках чемпионата Норвегии-2021 по летнему биатлону пройдут спринтерские гонки, 19 сентября будут проведены масс-старты.
Напомним, Йоханнес Бё завоевал золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в индивидуальной гонке, 12 раз поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира по биатлону. У норвежца есть не менее титулованный брат – Тарьей Бё.
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