Расписание U.S. International Classic. Там выступит Трусова и дочь Тутберидзе

С 16 по 19 сентября в американском Норвуде пройдет турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. Соревнования начнутся с короткой программы у мужчин в четверг, 16 сентября. В пятницу, 17 сентября, начнутся соревнования по танцам на льду и короткие программы у женщин. Финальный вид программы – произвольные женские и мужские прокаты стартуют 18 сентября. От России на турнир заявлены Александра Трусова и танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. 17-летняя Трусова – бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, двухкратная чемпионка мира среди юниоров. 18-летняя Диана Дэвис – дочь Этери Тутберидзе, 21-летний Глеб Смолкин – сын актера Бориса Смолкина. Сезон 2021/2022 – первый для карьеры на взрослом уровне.