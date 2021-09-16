В Красноярске сегодня, 16 сентября, стартует юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. В первый день соревнований на лед выйдут юноши, танцевальные дуэты и спортивные пары.

Открывать программу этапа будет ритм-танец, который стартует в 10:15 по московскому времени. От России выступят пять дуэтов: Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, Алиса Овсянкина/Матвей Самохин и Ольга Мамченкова/Марк Волков.

В 12:55 стартует короткая программа в парном катании, где Россию представят Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Екатерина Петушкова/Евгений Маликов.

В 15:00 начнется короткая программа у юношей, за Россию будут выступать Андрей Анисимов, Глеб Лутфуллин, Артем Ковалев, Егор Рухин и Федор Зонов.