Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала золото в спринте на Всероссийски соревнованиях в Тюмени по лыжероллерам.

На втором месте оказалась Татьяна Сорина, третье занята Анастасия Фалеева.

«Выигрывать всегда приятно, плюс если учесть, что самочувствие, конечно, очень пограничное», – сказала Ступак. Юлия отметила, что было много нюансов, но ей нравится ощущать себя на хорошем уровне.

В финале спринта Ступак, Сорина и Фалеева оторвались от соперниц и втроем боролись за места на пьедестале.

Ступак считает летние соревнования частью подготовки к зимнему сезону и старается участвовать в стартах на лыжероллерах: «Отказываться от такой тренировки нормальный спортсмен не будет».