Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о событиях в Гвинее и поделился состоянием команды перед первым туром Лиги Европы.

«То, что было в Гвинее – вещь прошлого», – сказал Камано. Ему неприятно комментировать сложившуюся в стране ситуацию. В Гвинее произошел переворот, когда нападающий готовился к встрече со сборной Марокко. Матч не состоялся, а футболистов вывезли из страны.

Франсуа проявил настоящий профессионализм: «Не терял концентрацию, вернулся в полном фокусе в Россию. Знал, что меня здесь ждут».

Камано поддержал главный тренер Марко Николич. Футболист созванивался с наставником и получил поддержку. В результате нападающий вернулся в Москву с хорошим настроением.

Нападающему нравится текущее состояние команды. «Локо» не проигрывал с начала сезона. Франсуа рассчитывает, что железнодорожники сохранят хороший игровой ритм.

Напомним, прилетевший из Гвинеи Франсуа Камано стал главным героем встречи с «Крыльями Советов». Он забил два гола, чем помог «Локомотиву» одержать победу.