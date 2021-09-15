Московский «Спартак» начал встречу с варшавской «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

На стадион в Москве Роспотребнадзор разрешил пустить до 13,5 тысяч зрителей (30% от общей заполняемости арены). Ранее максимальная заполняемость арены на матчах РПЛ составляла около 3 тысяч человек.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступают Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным рефери на встречу назначен Милош Бошкович.

Помимо «Легии» в группе С со «Спартаком» находятся итальянский «Наполи» и английский «Лестер».