Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила состояние спорта на муниципальном и региональном уровне с советским прошлым.

«У нас массовых видов спорта ровно два: футбол и хоккей», – сказала Вяльбе. Родители ведут на тренировки все больше детей, надеясь, что ребенок потом заработает денег.

Елена Вяльбе сравнивает систему, построенную в СССР с действующей сейчас. В регионах, по словам президента, не хватает денег на содержание спортсменов. Вяльбе полагает, что нужно выстроить новую систему, основанную на опыте Советского союза.

Президент ФЛГР вспоминает свое прошлое: «За год несколько тренеров приходили к нам в класс из разных видов спорта. Сейчас, конечно, такого нет».

Кроме того, занятия детей в спортивных секциях оплачивают родители, тренеры с трудом находят средства, чтобы вывезти воспитанников на соревнования в другой регион или провести их у себя.

Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в 2010 году.