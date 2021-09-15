Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал французский клуб «ПСЖ» за большие траты и сравнил поведение этой команды с испанскими грандами.

Слова Тебаса цитирует издание Marca. По мнению президента Ла Лиги, испанский футбол не сломлен — как «Реал», так и «Барселона». Тебас подчеркнул, что «Реал» справился с пандемией лучше всех и огромными усилиями сократил зарплатную ведомость.

«Реал» никогда не станет «ПСЖ», потому что «ПСЖ» – жулики. У них зарплатная ведомость достигла почти 600 миллионов евро, а это недопустимо», — заявил Тебас, подчеркнув, что для «Реала» такое невозможно, поскольку это не государственный клуб.

Напомним, французский «Пари Сен-Жермен» управляется государственным фондом Катара — Qatar Investment Authority.