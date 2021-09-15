В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» появилась бесплатная группа начальной подготовки. Об этом сообщается в официальном «Инстаграме» школы.

Как говорится в заявлении «Ангелов», бесплатная группа будет открыта при поддержке Правительства Московской области, и заниматься в ней смогут дети из многодетных семей.

«Ангелы Плющенко» — для больших семей», — гласит надпись на фото в посте. На нем изображены основатель академии Евгений Плющенко и его сын Евгений Плющенко, тренер Дмитрий Михайлов и фигуристка Софья Титова.

Ранее Евгений Плющенко заявлял в интервью о том, что в его академии смогут бесплатно учиться те, кто не сможет себе позволить оплачивать занятия ввиду разных причин.