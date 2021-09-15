Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный нарушил правила на автомобиле BMW X5, подаренном за победу на Олимпиаде.

24-летний гимнаст припарковал машину в неположенном месте. Никита Нагорный бросил машину на газоне. За это спортсмен может получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нагорный уже прокомментировал инцидент. Он заявил, что не заметил газона. Гимнаст рассказал, что приехал на радиоэфир и перекрыл проезд другому автомобилю. Когда Никите позвонили и попросили переставить машину, он случайно заехал на газон. Никита попросил прощения за случившееся.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 Никита Нагорный завоевал три медали: золото в командных состязаниях и две личных бронзы.