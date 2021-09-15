Руководство ВАДА обсудило с министром спорта России Олегом Матыциным восстановление РУСАДА. Информация размещена на сайте Всемирного антидопингового агентства.

Президент ВАДА Витольд Банька, генеральный директор Оливье Ниггли и другие члены руководства агентства встретились с Олегом Матыциным и членами его делегации в Стамбуле. Основным вопросом встречи было обсуждение требований, которые предстоит выполнить Российским антидопинговым агентством и российскими властями для восстановления РУСАДА. Двухлетний период наложенных на организацию ограничений истечет в декабре 2022 года.

Витольд Банька остался довольным переговорами. Он заявил, что дискуссия получилась конструктивной. ВАДА и РУСАДА продолжат «поддерживать открытые линии» для того, чтобы в будущем российские спортсмены и их конкуренты могли воспользоваться защитой антидопинговой программы России.