Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо высказался о том, как он себя чувствует после вылета команды с чемпионата Европы по волейболу.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Саммельвуо отметил, что сейчас у него на душе пустота, потому что он мог сделать больше, дожимать вторую партию.

По словам тренера, сейчас ему хочется наоборот ещё больше работать, хотя после Олимпиады хотелось просто упасть.

«Сил уже не оставалось, а сейчас все по-другому, совсем. У меня желание — поскорее вернуться и исправиться, быстрее закрыть это поражение позитивными эмоциями«, — сказал Саммельвуо.

Напомним, сборная России по волейболу уступила Польше и вылетела с чемпионата Европы на стадии четвертьфинала.