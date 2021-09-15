Американский баскетболист Айзея Томас, известный по выступлениям за «Бостон», «Кливленд», «Лейкерс» и другие клубы НБА, отреагировал на слухи о том, что он может стать игроком московского ЦСКА.

В своем «Твиттере» он сделал репост сообщения журналиста Кита Джеймса и отметил, что он не собирается переезжать играть за океан. Ранее сообщалось, что Томас близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Отметим, Айзея Томас находится без клуба с 13 апреля. В этот день у него истек контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс». В прошлом сезоне баскетболист отыграл три матча, набрав 7,7 очков и 1,7 передач на 16 минут.

Ранее стало известно, что ЦСКА расстался с разыгрывающим Майком Джеймсом, который уехал доигрывать прошлый сезон в США за «Бруклин Нетс».