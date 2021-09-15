Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин дал комментарий по поводу поражения национальной команды в матче с Польшей. Полуфинальная встреча чемпионата Европы закончилась со счетом 0:3. Российские волейболисты остались без шансов на медали.

Тетюхин назвал прошедший сезон непростым. Чуть позже руководство команды, по словам Сергея, займется подведением итогов.

Менеджер команды считает поражение от сборной Польши обидным. Он думает, что можно было бороться за победу. Одной из причин поражения Тетюхин называет отсутствие в команде лидера: «Нет человека, который действительно ключевой, который ведет за собой». Задатки лидера у некоторых волейболистов, по словам Сергея, есть. Однако на воспитание такого человека нужно время.