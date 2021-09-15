Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент СБР Александр Тихонов прокомментировал возможное в дальнейшем исключение каннабиса из списка запрещенных веществ WADA.

Слова Тихонова приводит «Матч ТВ».

«Видно, там сидят одни марихуанщики. Я скажу так: большего идиотизма придумать невозможно. Они скоро разрешат всё. Я категорически против. Если разрешат, кто знает, что будет у нас», — заявил экс-биатлонист, подчеркнув, что Россия спокойно молчит без флага и без гимна.

«Закон о допинге не принят, поэтому, о чем мы можем говорить и чего ждать — непонятно», — заключил Тихонов.

Отметим, WADA рассмотрит возможность исключения каннабиса из списка запрещенных препаратов после случая с американской бегуньей Шакарри Ричардсон. Из-за положительного теста на это вещество легкоатлетка была вынуждена пропустить Олимпиаду в Токио.