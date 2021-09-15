Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результаты команды в сезоне-2021/2022 в предверии матча Российской Премьер-Лиги по «Спартаком».

Кучаев сказал, что команда учится держать концентрацию по хочу всего матча, готовится к каждому сопернику. Свою игру за ЦСКА Константин оценить не смог, он привык, что это делает тренер.

Полузащитник армейцев не доволен 7-ой строчкой в турнирной таблице: «Как бы ниже 1-го места для команд мест не существует». Кучаев понимает, что по ходу сезона ситуация может не раз поменяться.

«Пока тяжело ответить, чувствую ли я прогресс команды при Березуцком, потому что было много трансферов. Еще, наверное, слишком маленький отрезок прошел, чтобы говорить», – сказал Кучаев.

20 сентября состоится дерби ЦСКА – «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.