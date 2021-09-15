Американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вошла в список самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Байлз оказалась первой в категории «Титаны». Также в эту категорию определили легкоатлетка Эллисон Феликс игрок в американский футбол Том Брэди. Байлз завоевала бронзу на бревне на Олимпиаде в Токио и золото в команде, почти все игры она пропустила из-за тяжелого психологического состояния.

В категорию «Иконы» была включена японская теннисистка Наоми Осака, она зажигала олимпийский огонь на церемонии открытия игр в Токио.

В категорию «Пионеры» смогла попасть гимнастка Суниса Ли — вместе с Байлз она завоевала золото Олимпиады в командном первенстве, а также стала олимпийской чемпионкой в абсолютном многоборье и бронзовым призером в соревнованиях на брусьях.