Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA категории WTA 250, обыграв представительницу Франции Осеан Доден.

Игра состоялась в центре Кокельшайер на первом корте и заняла у спортсменок 2 часа и 10 минут. Счет по сетам 7:6, 7:6 в пользу Самсоновой. В первой партии россиянка выиграла на тай-брейке со счетом 7:5, во второй также случился тай-брейк, завершившийся победой Самсоновой со счетом 7:3.

На счету Самсоновой девять эйсов и девять двойных ошибок в этом матче. Ей соперница допустила 13 двойных ошибок за два сета и сделала всего три подачи навылет.

В четвертьфинале россиянка будет играть против победительницы матча Белинда Бенчич (Швейцария, 1-й номер посева) — Зарина Дияс (Казахстан).