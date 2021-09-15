Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании контракта с канадским защитником Мэтом Робинсоном.

Как сообщается на официальном сайте команды, контракт рассчитан на один сезон и завершится 30 апреля 2022 года. К команде Робинсон сможет присоединиться 1 октября, он будет выходить на игры под 37-м номером.

С сезона-2013/14 Мэт Робинсон выступает в КХЛ, он играл за такие клубы, как московское «Динамо», рижское «Динамо» и ЦСКА. В матчах против СКА Робинсон принимал участие более 50 раз. Также Робинсон играл за клубы из чемпионатов Норвегии и Швеции.

Мэт Робинсон является обладателем Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА, а также бронзовым медалистом Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Хоккеисту сейчас 35 лет.