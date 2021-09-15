Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп сегодня, 15 сентября, вышла замуж.

Как сообщает румынский портал Observatornews, избранником Халеп стал бизнесмен из Македонии Тони Юруц. Его состояние оценивают в один миллиард долларов.

Свадебное торжество прошло в румынском городе Констанца, месте, где Халеп появилась на свет. Этот город является крупнейшим морским портом Румынии. На церемонии присутствовало около 300 гостей. Для церемонии Халеп появилась в золотом свадебном платье.

На последнем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США Халеп дошла до 1/8 финала, где проиграла украинке Элине Свитолиной. Сейчас Симона Халеп располагается на 11-м месте в рейтинге 52 недель WTA.