Федерация хоккея России в данный момент работает над тем, чтобы российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Евгению Кузнецову уменьшили срок дисквалификации.

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФХР.

«Федерация хоккея России надеется добиться сокращения срока дисквалификации Евгения Кузнецова в ИИХФ, чтобы игрок смог принять участие в Олимпийских играх 2022 года», — заявили в организации, добавив, что юристы уже ведут работу по данному направлению.

Напомним, в 2019 году Евгений Кузнецов получил дисквалификацию от IIHF на четыре года за употребление кокаина, он не может выступать за сборную России, но играет в НХЛ без каких-либо ограничений.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине с 4 по 20 февраля.