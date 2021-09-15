Московский «Спартак» проиграл варшавской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

90 минут встречи команды не открывали счет, однако в добавленное ко второму тайму время «Спартак» пропустил решающий мяч. На 90+1 минуте счет открыл футболист «Легии» Лирим Кастрати, результативную передачу на него отдал Эрнест Мути. Этот мяч стал для «Легии» победным.

Встречу судила черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.

В следующем туре группового этапа «Спартаку» придётся ехать на выездной матч с итальянским «Наполи». После этого команду ждет две встречи с английским «Лестером» — дома и в гостях.