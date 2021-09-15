Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, чем он занимался после ухода из национальной команды.

Слова Черчесова цитирует польский портал Meczyki.

«Я уже получил несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши мне не звонили», — сказал тренер, добавив, что после пятилетней работы со сборной нужно было уйти в тень и проанализировать свою работу.

«Я отправился в Инсбрук, чтобы подышать воздухом, очистить голову», — сказал Черчесов, добавив, что тренеру очень важно заниматься самоанализом без разницы, провалился он или добился успеха.

Напомним, Станислав Черчесов с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России по футболу. До этого он тренировал на клубном уровне.