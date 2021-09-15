Игроков московского «Спартака» освистали болельщики на «Открытие-Арене» после проигрыша варшавской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу польского клуба. Решающий мяч на 90+1 минуте забил Лирим Кастрати.

Телеканал «Матч ТВ» сообщает, что футболисты попытались подойти к домашним трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку, но в адрес игроков начали скандировать оскорбления и свистеть.

Отметим, в одной группе со «Спартаком» и «Легией» в Лиге Европы также присутствуют итальянский «Наполи» и английский «Лестер». В следующем туре команде Руя Витории предстоит выездной матч с «Наполи», а затем команду ждут сдвоенные матчи с «Лестером» дома и в гостях.