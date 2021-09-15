Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о поражении московского «Спартака» на старте группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Слова Селюка цитирует официальный сайт «Матч ТВ».

«Символично, что гол «Спартаку» забил Кастрати. Это полная кастрация не только клуба, но и всего российского футбола. Срочно нужны реформы от РФС», — заявил Селюк.

Напомним, «Спартак» уступил варшавской «Легии» на домашнем стадионе «Открытие-Арена» со счетом 0:1. Решающий гол был пропущен «красно-белыми» на 91 минуте встречи. В составе «Легии» отличился косовский нападающий Лирим Кастрати, вышедший на замену. Результативную передачу на него сделал албанец Эрнест Мучи.

В следующем туре Лиги Европы «Спартаку» предстоит выездной матч с итальянским «Наполи».