Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на поражение команды в матче с «Легией» в первом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Слова Витории цитирует портал «Матч ТВ».

«Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить», — заявил Витория, добавив, что «красно-белые» нанесли 23 удара по воротам и проводили разнообразные атаки с разных флангов.

«Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне — это про детали, они решают все», — сказал тренер, подчеркнув, что понимает эмоции фанатов и благодарит их за поддержку.

Напомним, «Спартак» проиграл «Легии» дома со счетом 0:1.