Российский защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результаты встречи с «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» дома уступил польской команде со счетом 0:1.

Слова Ещенко цитирует портал «Чемпионат».

«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь», — сказал футболист, добавив, что необходимо больше забивать и надежнее играть в защите. Также футболист добавил, что про легкие сборы у Руя Витории просто распускают слухи — на самом деле они были одними из самых тяжелых.

«Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», — сказал Ещенко.