Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о том, собирается ли он покидать клуб в ближайшее время.

Слова Витории цитирует портал телеканала «Матч ТВ».

«Касательно всего, что происходит на поле — я ответственен за это. Ответственность на мне — на 100%. Готов ли продолжать работать со «Спартаком»? Я здесь, я лидер и я никогда не сдаюсь», — заявил тренер, добавив, что он может сойти с ума, но он никогда не сдастся.

«Хватит задавать такие вопросы — мой ответ всегда будет одинаков», — сказал Витория, добавив, что «Спартак» хотел победить «Легию», но в их группе в Лиге Европы все соперники сильные.

Напомним, сегодня «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 0:1. Решающий мяч на счету Лирима Кастрати.