Аргентинский форвард Лионель Месси впервые попал в стартовый состав французского клуба «Пари Сен-Жермен» после своего перехода.

Игра «ПСЖ» с бельгийским «Брюгге» пройдёт сегодня, 15 сентября, на стадионе «Ян Брейдель» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Отметим, также в стартовый состав команды попали форварды Неймар и Килиан Мбаппе. Зрители впервые увидят трио Месси — Неймар — Мбаппе на поле, поскольку в более ранних играх кто-то из этих футболистов отсутствовал на поле.

Также в стартовый состав «ПСЖ» попали Кейлор Навас, Абду Диалло, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими, Андер Эррера, Леандро Паредес и Жоржиньо Вейналдум.

Также в группе с «Пари Сен-Жермен» находятся английский «Манчестер Сити» и немецкий «РБ Лейпциг».